У Києві перекрили рух транспорту на деяких ділянках: ліквідують наслідки ракетної атаки
П'ятниця, 29 грудня 2023, 13:03 -
У Києві перекрили рух на низці транспортних ділянок з метою ліквідації наслідків ракетної атаки та для забезпечення охорони місць надзвичайних подій.
Джерело: КМВА у Telegram
Деталі: Повідомляється, що було перекрито:
- перехрестя вулиці Миколи Ушакова та вулиці Академіка Єфремова;
- перехрестя вулиці Чорнобильської та вулиці Ірпінської;
- вулиця Юрія Іллєнка: від вулиці Митрофана Довнар-Запольського до вулиці Глибочицької;
- обмежено рух по вул. Новокостянтинівська на розворот в бік вул. Квартальні. Транспортним засобам рекомендовано здійснювати розворот на розв'язці з просп. С. Бандери, або на перехресті вул. Куренівська та вул. С. Скляренка.
Що передувало:
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- В ніч на 29 грудня Росія здійснила наймасованіший удар з повітря по Україні. ППО вдалося знищити 114 із 158 повітряних цілей ворога.
- У Києві загинуло 2 особи, 18 травмовано внаслідок ранкової атаки. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, автомобілі, складські приміщення.
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