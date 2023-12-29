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У Києві перекрили рух транспорту на деяких ділянках: ліквідують наслідки ракетної атаки

П'ятниця, 29 грудня 2023, 13:03 - Українська правда

У Києві перекрили рух на низці транспортних ділянок з метою ліквідації наслідків ракетної атаки та для забезпечення охорони місць надзвичайних подій.

Джерело: КМВА у Telegram

Деталі: Повідомляється, що було перекрито:

  • перехрестя вулиці Миколи Ушакова та вулиці Академіка Єфремова;
  • перехрестя вулиці Чорнобильської та вулиці Ірпінської;
  • вулиця Юрія Іллєнка: від вулиці Митрофана Довнар-Запольського до вулиці Глибочицької;
  • обмежено рух по вул. Новокостянтинівська на розворот в бік вул. Квартальні. Транспортним засобам рекомендовано здійснювати розворот на розв'язці з просп. С. Бандери, або на перехресті вул. Куренівська та вул. С. Скляренка.

Що передувало: 

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  • В ніч на 29 грудня Росія здійснила наймасованіший удар з повітря по Україні. ППО вдалося знищити 114 із 158 повітряних цілей ворога.
  • У Києві загинуло 2 особи, 18 травмовано внаслідок ранкової атаки. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, автомобілі, складські приміщення. 

Українська правда 

Київ транспорт війна
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