ОТП Банк пропонує клієнтам МСБ інвестиційні кредити з можливістю відшкодування до 20% отриманих коштів

ОТП Банк пропонує підприємствам малого та середнього бізнесу кредити на придбання техніки з можливістю компенсації частини профінансованих банком витрат. Такі кредити надаються у межах програми підвищення конкурентоспроможності МСБ у країнах східного партнерства ЄБРР.

Як повідомила Наталія Кондратчук, директор департаменту корпоративного фінансування ОТП Банку: "Метою програми є розвиток кредитування, спрямованого на купівлю енергоефективної техніки та обладнання мікро-, малими та середніми підприємствами, та здійснення інвестицій в енергозберігаючі технології. Зокрема, таке фінансування покликане забезпечити потреби місцевих агровиробників в оновленні парку агротехніки продукцією відомих світових брендів. При цьому позичальник зможе претендувати на компенсацію частини витрат, профінансованих за рахунок кредитних коштів банку".

Розмір компенсації залежить від виду придбаних активів та може досягати 20% від наданих кредитних коштів. Відшкодування відбувається у валюті євро, орієнтовно впродовж місяця після документального підтвердження цільового використання коштів позичальником та перевірки документів ЄБРР.

Очікується, що середня сума кредитів за програмою складе гривневий еквівалент 300 тис. євро, але разом з тим, розмір кредитування кожного окремого позичальника визначається залежно від деталей його інвестиційного проєкту, який має бути прийнятним для ЄБРР. Мінімальний строк кредиту – 24 місяці, максимальний – 60 місяців.

Забезпеченням повернення кредиту є застава техніки, що купується, фінансова порука власників позичальника та додаткова застава у разі необхідності. Кредитна угода реалізується в межах програми розподілу ризиків ЄБРР, тому проєкт, що фінансується, повинен також відповідати її критеріям.

Кредити з такою унікальною компенсацією витрат ОТП Банк пропонує своїм клієнтам, кількість працівників у яких складає не більше, ніж 249 осіб, та річний дохід не перевищує еквівалент 50 млн євро, або валюта річного балансу не більша, ніж еквівалент 43 млн євро у гривневому еквіваленті.

Компанія-позичальник повинна здійснювати діяльність на ринку України не менше 3-х років та відповідати іншим вимогам, встановленим ОТП Банком та ЄБРР, у тому числі щодо позитивної кредитної історії.