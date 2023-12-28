Ще два енергоблоки ТЕС вийшли в аварійний ремонт

фото: укренерго

В аварійний ремонт вийшли два блоки ТЕС у різних регіонах країни, з аварійного ремонту в резерв перевели 1 енергоблок.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Станом на 10:00 28 грудня в резерві перебувають 6 блоків ТЕС, які можуть бути підключені до роботи у разі потреби.

"Ситуація контрольована. Генерації, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Також планується комерційний експорт електроенергії. Графіки відключень не застосовуються", - йдеться у повідомленні.

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Підкреслюється, що дефіциту електроенергії в енергосистемі немає. У середу у денні години спостерігався профіцит. Для балансу системи протягом денних годин (з 13:00 до 16:00) надлишки електроенергії обсягом у 600 МВт-год передавалися до енергосистеми сусідньої Польщі.

Також вдень застосовувалися обмеження виробництва електроенергії з ВДЕ.

"Минулої доби ворог обстріляв територію однієї з ТЕС на Донеччині, пошкоджено обладнання станції та електромережі біля неї. Також обстріли сталися вранці. Через обстріли в регіоні знеструмлювалися повітряні лінії - були відключені споживачі.

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На Чернігівщині через ворожі обстріли було пошкоджено мережі обленерго. Це призвело до відключення понад 2 тисяч побутових споживачів", - додали в Міненерго.

Щодо ситуації на ЗАЕС - рівень води у ставку-охолоджувачі залишається стабільним на рівні 15,64 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Нагадаємо:

Станом на ранок 28 грудня через негоду знеструмлено 52 населені пункти. З них залишаються знеструмленими більше доби 2 н.п. - в Харківській області, 13 н.п. - в Донецькій області.

Економічна правда