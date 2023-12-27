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В КМДА пояснили, чому не скасовують рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог

Середа, 27 грудня 2023, 20:45 - Олександр Колесніченко
 
вечірній київ

Рада оборони Києва не буде скасовувати рішення про зупинку наземного громадського транспорту під час повітряних тривог через небажання брати на себе відповідальність за можливу шкоду життю і здоров'ю пасажирів.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю ЕП.

В обґрунтування своїх мотивів Поворозник продемонстрував журналістові ЕП відео з телеграм-каналу "Труха", де зафіксований момент падіння уламку збитої ракети на проспекті Степана Бандери поруч з маршруткою, що проїжджала повз.

"Якщо не дай Бог під час повітряної тривоги в автобус, тролейбус, метро щось прилетить – точно ніхто не скаже про те, що Саша і Коля ухвалили рішення не йти в сховище, а їхати. От точно ніхто не скаже. Скаже, що винен той, хто дав дозвіл їхати транспортом", – сказав Поворозник.

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Поворозник закликав патрульну поліцію контролювати дотримання рішення Ради оборони приватними перевізниками – маршрутками. Він додав, що у міської влади немає важелів впливу на приватних перевізників.

Детальніше читайте за посиланням: Перший заступник Кличка Микола Поворозник: Метро – як двері. Тринадцять років вони відчинялися, а в один день бац – і ручка відпала

Економічна правда

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Київ транспорт КМДА війна
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