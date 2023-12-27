В КМДА пояснили, чому не скасовують рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог
Рада оборони Києва не буде скасовувати рішення про зупинку наземного громадського транспорту під час повітряних тривог через небажання брати на себе відповідальність за можливу шкоду життю і здоров'ю пасажирів.
Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю ЕП.
В обґрунтування своїх мотивів Поворозник продемонстрував журналістові ЕП відео з телеграм-каналу "Труха", де зафіксований момент падіння уламку збитої ракети на проспекті Степана Бандери поруч з маршруткою, що проїжджала повз.
"Якщо не дай Бог під час повітряної тривоги в автобус, тролейбус, метро щось прилетить – точно ніхто не скаже про те, що Саша і Коля ухвалили рішення не йти в сховище, а їхати. От точно ніхто не скаже. Скаже, що винен той, хто дав дозвіл їхати транспортом", – сказав Поворозник.
Поворозник закликав патрульну поліцію контролювати дотримання рішення Ради оборони приватними перевізниками – маршрутками. Він додав, що у міської влади немає важелів впливу на приватних перевізників.
Детальніше читайте за посиланням: Перший заступник Кличка Микола Поворозник: Метро – як двері. Тринадцять років вони відчинялися, а в один день бац – і ручка відпала
Економічна правда