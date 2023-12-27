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Кабмін продовжив дію фіксованого тарифу на електрику для населення ще на 4 місяці

Середа, 27 грудня 2023, 19:27 - Олексій Павлиш
 
укрінформ

Кабінет міністрів продовжив дію ПСО (покладання особливих обов'язків на постачальників енергоресурсів) на електроенергію до кінця квітня наступного року.

Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт⋅год. Що дозволить не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону", - заявив Шмигаль.

За його словами, українська енергетика успішно проходить перший зимовий місяць. Вже протягом кількох днів знижується добовий максимум споживання електроенергії.

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"Генерації достатньо для забезпечення світла і тепла в оселях українців та для роботи підприємств", - запевнив прем'єр.

Він додав, що за останній тиждень Україна двічі надавала аварійну допомогу Польщі, приймаючи додатковий обсяг електроенергії. 

Також під час засідання 27 грудня Кабмін схвалив залучення для "Укренерго" 3 млн євро від Європейського інвестиційного банку для оплати рахунків підрядників за виконані роботи.

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Економічна правда

Кабмін Шмигаль електроенергія
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