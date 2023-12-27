Поворозник: На ділянці "Либідська" – "Деміївська" по суті побудують новий тунель

Знімок екрану з youtube-каналу Павла Авдокушина

Ремонтні роботи на місці протікання тунелю на Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену біля станції "Деміївська" фактично передбачатимуть будівництво нової ділянки довжиною до 20 метрів.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю ЕП.

Поворозник заявив, що точний спосіб реконструкції ділянки тунелю стане відомий після досліджень фахівців, але "по суті, це буде будівництво нових шістнадцяти чи скільки там метрів".

Заступник Віталія Кличка також припустив, що існує маленька ймовірність перенесення трасування метро і будівництво нової ділянки тунелю в іншому місці.

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"Дуже хочеться, щоб такого сценарію не було. Дуже хочеться, щоб фахівці оцінили ризики і дали варіанти рішення на тому місці, де воно є. Чесно кажучи, один відсоток такої ймовірності є", – заявив чиновник.

Він переконаний, що всі роботи вдасться виконати за обіцяні 6 місяців чи "трохи швидше".

Детальніше читайте за посиланням: Перший заступник Кличка Микола Поворозник: Метро – як двері. Тринадцять років вони відчинялися, а в один день бац – і ручка відпала

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Економічна правда