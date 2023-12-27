Україна у грудні отримала 5 мільярдів доларів фінансової допомоги – Мінфін
У грудні Україна отримала 5 млрд доларів зовнішнього фінансування, серед яких 11% становили грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах.
Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.
"5 млрд доларів США зовнішнього фінансування надійшло до загального фонду Державного бюджету України у грудні 2023 року. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали 11% із загального обсягу фінансової допомоги", – зазначають в міністерстві.
Залученні кошти у грудні надійшли від:
- Японії - 2,2 млрд дол (пільгове фінансування та гранти);
- ЄС - 1,6 млрд дол (пільгове фінансування);
- МВФ - близько 900 млн дол (пільгове фінансування);
- Норвегії - 190 млн дол (грант);
- Німеччини - 55 млн дол (грант);
- США - 50 млн дол (грант);
- Швейцарії - 20 млн дол (грант);
- Світовий банк - 8 млн дол(пільгове фінансування).
Додається, що залучена допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення.
Нагадаємо:
Для покриття дефіциту держбюджету в 2023 році Україна залучила рекордний обсяг запозичень на внутрішньому ринку, а також 42 млрд доларів зовнішнього фінансування.