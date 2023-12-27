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Україна у грудні отримала 5 мільярдів доларів фінансової допомоги – Мінфін

Середа, 27 грудня 2023, 16:06 - Економічна правда

У грудні Україна отримала 5 млрд доларів зовнішнього фінансування, серед яких 11% становили грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах.

Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів. 

"5 млрд доларів США зовнішнього фінансування надійшло до загального фонду Державного бюджету України у грудні 2023 року. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали 11% із загального обсягу фінансової допомоги", – зазначають в міністерстві

Залученні кошти у грудні надійшли від:

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  • Японії - 2,2 млрд дол (пільгове фінансування та гранти);
  • ЄС - 1,6 млрд дол (пільгове фінансування);
  • МВФ - близько 900 млн дол (пільгове фінансування);
  • Норвегії - 190 млн дол (грант);
  • Німеччини - 55 млн дол (грант);
  • США - 50 млн дол (грант);
  • Швейцарії - 20 млн дол (грант);
  • Світовий банк - 8 млн дол(пільгове фінансування).

Додається, що залучена допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення.

Нагадаємо:

Для покриття дефіциту держбюджету в 2023 році Україна залучила рекордний обсяг запозичень на внутрішньому ринку, а також 42 млрд доларів зовнішнього фінансування.

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фінанси Мінфін
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