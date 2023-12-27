Всі розділи
Укр / Рус

ІТ-Армія зупинила роботу однієї найбільших ERP-систем у РФ 

Середа, 27 грудня 2023, 15:45 - Ігор Пилипів
 
getty images

Українська ІТ-армії зупинила роботу однієї з найбільших ERP-систем у РФ 1С-Рарус.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Одна з найбільших ERP-систем у РФ зупинила роботу через атаки української ІТ Армії. Клієнти не можуть використовувати бухгалтерські сервіси та працювати на повну силу", – заявив Федоров. 

Зазначається, що 1С-Рарус налічує 150 тис користувачів, серед яких такі технологічні гіганти та спонсори війни, як Татнєфть та ВТБ. Відповідно клієнти в крамницях і на заправках не можуть здійснити оплату, бо каса не працює. А це мільйонні збитки для російської економіки.

Реклама:

Нагадаємо:

Українська ІТ-Армія зупинила роботу найбільших аеропортів Росії.

Реклама:
ІТ РФ війна хакери
Реклама:
Матеріали за темою
Як розвиток фінтех змінює досвід надання банківських послуг 18 грудня 2023, 13:38
Чому Україні потрібні приватні університети 13 грудня 2023, 13:24
Шахраї від імені української ІТ-компанії надсилають фейкові пропозиції про роботу 23 листопада 2023, 19:52
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті