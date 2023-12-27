ІТ-Армія зупинила роботу однієї найбільших ERP-систем у РФ 

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Українська ІТ-армії зупинила роботу однієї з найбільших ERP-систем у РФ 1С-Рарус.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Одна з найбільших ERP-систем у РФ зупинила роботу через атаки української ІТ Армії. Клієнти не можуть використовувати бухгалтерські сервіси та працювати на повну силу", – заявив Федоров.

Зазначається, що 1С-Рарус налічує 150 тис користувачів, серед яких такі технологічні гіганти та спонсори війни, як Татнєфть та ВТБ. Відповідно клієнти в крамницях і на заправках не можуть здійснити оплату, бо каса не працює. А це мільйонні збитки для російської економіки.

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