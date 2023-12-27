Поставки Tesla цьогоріч б'ють рекорди, але не відповідають очікуванням Маска
Компанія Tesla готується оголосити про ще один рекордний квартал по постачанню електромобілів, але загальний річний показник, ймовірно, не дотягне до амбітної мети в 2 млн на рік, яку гендиректор Ілон Маск озвучив на початку 2023 року.
Про це пише Reuters.
"Зіткнувшись з уповільненням продажів, Tesla використала свою провідну в галузі маржу і знизила ціни на свої чотири моделі автомобілів по всьому світу в 2023 році, зосередившись на Китаї, де компанія втратила частку ринку на користь місцевих виробників, включаючи BYD.
Цінова війна і уповільнення попиту на електромобілі спонукали автовиробників, включаючи Ford Motor, відмовитися від своїх планів електрифікації, залишивши Tesla беззаперечним лідером в США і допомігши її акціям зрости більш ніж удвічі в цьому році", - пише агентство.
"Четвертий квартал зазвичай є найсильнішим у році з точки зору поставок для Tesla, і ми очікуємо, що так буде і цього року", - сказав старший аналітик CFRA Research Гарретт Нельсон.
Очікується, що цьогоріч Tesla поставить 1,82 млн елетромобілів по всьому світу, що на 37% більше, ніж торік.
У січні Маск заявляв, що Tesla має потенціал досягти 2 мільйонів поставок в цьому році, якщо не станеться якогось "бісового форс-мажору". Але ще в жовтні він попереджав, що більш високі витрати на позики тиснуть на попит.
Компанія також заявила, що має на меті досягти середньорічного зростання на 50% протягом декількох років.
У 2024 році лідеру ринку електромобілів доведеться боротися з втратою федеральних податкових пільг на деякі свої автомобілі в США, а також у Німеччині, де уряд достроково припиняє свою програму субсидування електромобілів.
Це може призвести до подальшого зниження цін наступного року, навіть незважаючи на те, що очікується зниження процентних ставок і вартості інгредієнтів для акумуляторів, додає Reuters.
Економічна правда