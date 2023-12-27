Поставки Tesla цьогоріч б'ють рекорди, але не відповідають очікуванням Маска

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Компанія Tesla готується оголосити про ще один рекордний квартал по постачанню електромобілів, але загальний річний показник, ймовірно, не дотягне до амбітної мети в 2 млн на рік, яку гендиректор Ілон Маск озвучив на початку 2023 року.

Про це пише Reuters.

"Зіткнувшись з уповільненням продажів, Tesla використала свою провідну в галузі маржу і знизила ціни на свої чотири моделі автомобілів по всьому світу в 2023 році, зосередившись на Китаї, де компанія втратила частку ринку на користь місцевих виробників, включаючи BYD.

Цінова війна і уповільнення попиту на електромобілі спонукали автовиробників, включаючи Ford Motor, відмовитися від своїх планів електрифікації, залишивши Tesla беззаперечним лідером в США і допомігши її акціям зрости більш ніж удвічі в цьому році", - пише агентство.

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"Четвертий квартал зазвичай є найсильнішим у році з точки зору поставок для Tesla, і ми очікуємо, що так буде і цього року", - сказав старший аналітик CFRA Research Гарретт Нельсон.

Очікується, що цьогоріч Tesla поставить 1,82 млн елетромобілів по всьому світу, що на 37% більше, ніж торік.

У січні Маск заявляв, що Tesla має потенціал досягти 2 мільйонів поставок в цьому році, якщо не станеться якогось "бісового форс-мажору". Але ще в жовтні він попереджав, що більш високі витрати на позики тиснуть на попит.

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Компанія також заявила, що має на меті досягти середньорічного зростання на 50% протягом декількох років.

У 2024 році лідеру ринку електромобілів доведеться боротися з втратою федеральних податкових пільг на деякі свої автомобілі в США, а також у Німеччині, де уряд достроково припиняє свою програму субсидування електромобілів.

Це може призвести до подальшого зниження цін наступного року, навіть незважаючи на те, що очікується зниження процентних ставок і вартості інгредієнтів для акумуляторів, додає Reuters.

Економічна правда