На Русанівських Садах у Києві зроблять прокол в насипу залізниці, щоб Подільський міст виходив на Троєшину

Станція "Троєщина-2" Знімок екрану з youtube-каналу Come Sail Away

Підрядні компанії готуються зробити прокол в насипу залізниці між Русанівськими Садами і Райдужним масивом, щоб пустити рух транспорту з Подільського мостового переходу в напрямку вулиці Оноре де Бальзака.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю ЕП.

Тимчасова дорога з естакади мостового переходу виходитиме в новий тунель під залізничним полотном Київського вузла, яким їздить Kyiv City Express. Міська влада обіцяє влаштувати транспортний хаб біля зупинки трамвая "Троєщина-2". Це дозволить сполучити громадським транспортом Поділ з Троєщиною і Вигурівщиною альтернативним маршрутом. В разі будівництва нової дороги вздовж трамвайних колій до проспекту Романа Шухевича сполучення між Подолом і Троєщиною буде прямим, без необхідності пересадки на трамвай.

Зазначимо, що чинним проєктом будівництва Подільського мостового переходу передбачено будівництво естакади через залізницю. Ці роботи мали бути виконані ще в 2020 році. Компанія-генпідрядник "Еко-буд-трейд", яка належить колишньому соратнику Леоніда Черновецького Денису Комарницькому, не змогла побудувати естакаду навіть із затримкою три роки.

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На думку Поворозника, це пов'язано з епідемією коронавірусу і початком великої війни.

Детальніше читайте за посиланням: Перший заступник Кличка Микола Поворозник: Метро – як двері. Тринадцять років вони відчинялися, а в один день бац – і ручка відпала

Економічна правда

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