Справу проти мережі кінотеатрів "Мультиплекс" закрито, але накладено штраф на 10 мільйонів

Компанія "Мультиплекс" погодилась на співпрацю зі слідством у справі щодо уникнення оподаткування та погасила борг перед державою ще до вручення підозри її посадовим особам.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Детективи БЕБ скерували до суду два клопотання про звільнення відповідальних осіб компанії від кримінальної відповідальності, йдеться у повідомлені бюро.

Водночас компанії "Мультиплекс" нарахували штраф у 10 млн грн.

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У БЕБ нагадують, що детективи відкрили кримінальне провадження стосовно ухилення від сплати податків, у тому числі щодо несвоєчасно сплаченого ЄСВ у розмірі 5 млн грн. Згодом щодо іншої компанії з цієї ж групи було розпочато ще одне кримінальне провадження.

Водночас під час слідства компанія погодилась на співпрацю та погасила борг перед державою ще до вручення підозри її посадовим особам.

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