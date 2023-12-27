Україна почала імпортувати сіль з Африки, оскільки з видобутком на Закарпатті є проблеми

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Україна змушена закупляти технічну сіль в Африці, оскільки Буштинське родовище солі в Закарпатській області не працює на повну потужність.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"Ситуація із закарпатською сіллю така: підприємство почало розробляти родовище у 22-му році, після російського вторгнення. Робота запускалася дуже швидкими темпами і постійно виникали проблеми. Це питання і фахового рівня працівників, і георозвідки", - зазначив він.

За словами очільника ОВА, проблема полягала в тому, що на момент запуску розробки родовища не була належним чином проведена геодезія.

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"Вони спочатку не планували бетонувати шахту, згодом, коли прохід почав засипатися, це необхідно було зробити. Тому наново копали, ставили металоконструкції, укріплювали тощо", - розповів Микита.

Також, у разі, якщо родовище запрацює в повну силу, існує ризик знищити вантажівками траси Мукачево-Рогатин і Київ-Чоп.

"Потужності цієї шахти повинні забезпечувати всі потреби країни в технічній солі. А це — 400 тисяч тонн на рік. Тепер уявіть собі, що ці 400 тисяч тонн поїдуть з місця видобутку вантажними автомобілями..." – зазначив голова Закарпатської ОВА.

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За його словами, влада планує домовитися з Укрзалізницею про прокладання окремої колії до родовища.

"Домовленості є, але це питання не закрите на сьогодні, бо підприємство наразі використало всі інвестиції", – розповів голова ОВА.

Зокрема, кошти були вкладені в на будівництво тунелю та проходу в сольову шахту.

"Там будують два тунелі, один — резервний, аби в разі пошкодження першого робота тривала через резервний та не зупинялося виробництво. Другий тунель наразі недобудований. Тому нині ми говоримо, що підприємство добралося до породи, почали відбирати технічну сіль", - зазначив Микита

Щоб налагодити інфраструктуру, провести дорозвідку родовища, доробити прохід, потрібен ще рік. Інвестор вклав у цей проєкт уже близько 170 млн грн.

На Буштинському родовищі зараз добувають близько 45 тонн технічної солі на добу. За необхідності можуть збільшувати цифру до 200 тонн )з якої виходить 600 тонн суміші для посипання доріг).

"Цього вистачить Закарпаттю для себе й сусідніх областей. Але така кількість технічної солі не покриє усіх потреб країни", - наголосив Віктор Микита.

Тому технічну сіль нині доставляють з африканських країн по 2500 грн за тонну.

До великої війни вартість тонни технічної солі з Артемсолі становила 1500 грн. Коли у 2022-му не було ніякої солі, її завозили за ціною 7000-9000 грн за тонну.

Вартість закарпатської солі з Буштинського родовища зараз становить 3000 грн, але якість — на порядок вища за африканську, стверджує голова ОВА.

"Виробник проводив експертизи, вона чудово розчиняється. Тому закарпатську сіль купуватимуть. Плюс, якщо врахувати логістику, то сіль, яка поступає в порти, десь там на півдні країни й освоюватиметься, а ми своєю зможемо закривати потреби заходу та центру", – зазначив він.