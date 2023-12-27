У Кличка пояснили, чому витрачають мільярди на будівництво транспортних розв'язок під час війни

Будівництво автомобільного шляхопроводу на перетині вулиць Полярної та Богатирської кмда

Київська міська державна адміністрація почала будувати розв'язку на перетині Богатирської та Полярної вулиць за кошти з державного бюджету, а завершити мусить за міські.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю ЕП.

"Мені держава дала 2,8 мільярда на розвиток транспортної інфраструктури. Це цільові кошти. Субвенція з державного бюджету. Уряд дає під міські цільові програми. Вони ж з мене потім спитають: "Я тобі гроші дав? Чого ти їх не використовуєш?", – каже Поворозник.

На 2024 рік субвенція з держбюджету відсутня, тож добудовувати розв'язку доведеться за податки киян. "Я її не залишу. Можливо, ми не будемо "малювати губи" розв'язці на Оболоні, але рух пустити по ній треба", – заявив Поворозник.

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Необхідність реконструкції Дегтярівського шляхопроводу заступник Віталія Кличка пояснив його аварійним станом. Продовження Кільцевої дороги до Оболонського проспекту, на думку Поворозника, дасть мешканцям Оболоні альтернативний шлях виїзду з масиву і зменшить затори на вулиці Олени Теліги.

З тезою про те, що збільшення пропозиції доріг призводить до збільшення кількості автомобілів на дорогах і відповідного збільшення рівня заторів Поворозник згодний, але пропонує керуватися "здоровим глуздом" в ухваленні транспортних рішень.

На запитання, чи можна було б використати цільову субвенцію на розвиток громадського транспорту, Поворозник відповів ствердно, але запевнив, що і в такому випадку під стінами КМДА проходили б акції протесту проти таких витрат.

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Нагадаємо, з літа 2023 року в містах України, зокрема і в Києві, проходять акції протесту "Гроші на ЗСУ".

Детальніше читайте за посиланням: Перший заступник Кличка Микола Поворозник: Метро – як двері. Тринадцять років вони відчинялися, а в один день бац – і ручка відпала

Економічна правда