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Нацбанк розширив перелік ознак підозрілих валютних операцій

Вівторок, 26 грудня 2023, 18:08 - Лія Ільченко

Національний банк України розширив перелік підозрілих ознак, за яких банки можуть відмовити у проведенні валютної операції.

Про це йдеться в оприлюдненій постанові правління Національного банку про внесення зміни до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів про валютні операції.

Згідно з постановою, новою ознакою підозрілих фінансових операцій є наявність змін або додаткових умов до зовнішньоекономічних договорів, які передбачають збільшення строків поставки товарів контрагентом-нерезидентом. У цьому разі банк має право відмовити в проведенні валютної операції.

Регулятор додав ще два нових індикатори: перевищення граничних строків за розрахунками за експортно-імпортними операціями на суму від 8 млн грн (20 порогових сум для фінмоніторингу) і фіксація протягом року неодноразових платежів від контрагента-нерезидента на користь клієнтів банку понад 50% передоплати за операціями імпорту товарів.

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Крім того, залишаються чинними такі фактори, як порушення строків розрахунків за експортно-імпортними операціями товарів, створення заплутаних або штучних умов здійснення платежів і наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.

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