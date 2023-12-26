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Нацполіція попереджає про фейкові СМС про надходження посилок

Вівторок, 26 грудня 2023, 16:03 - Лія Ільченко

Правоохоронці повідомляють про нову схему шахраїв: фейкових СМС про надходження посилок від імені відомого поштового оператора.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції.

"Зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси", - йдеться в повідомленні.

У цьому зв'язку в поліції закликають дотримуватися наступних порад, щоб не втратити свої гроші:

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  • не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;
  • отримувати дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;
  • перевіряти правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
  • завести окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказувати лише ту суму, що необхідна для оплати;
  • сплачувати гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;
  • не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки;

При розголошенні платіжної інформації в поліції радять негайно звернутися до банку та заблокувати карту.

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Економічна правда
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