Нафта дорожчає в очікуванні зниження процентних ставок у США

Ціни на нафту 26 грудня зростають,оскільки інвестори зосередилися на геополітичній напруженості на Близькому Сході та оптимізмі щодо того, що Федеральна резервна система США незабаром почне знижувати процентні ставки, підвищуючи глобальне економічне зростання та попит на паливо.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 26 центів, або 0,3%, до 79,33 доларів за барель до 07:32 за Гринвічем.

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Американська нафта West Texas Intermediate підвищилась 73,72 доларів за барель - на 16 центів, або 0,2%.

Що вплинуло на ціни

Очікування зниження процентних ставок і конфлікт у Червоному морі призвели до нещодавнього відновлення цін на нафту, хоча оголошення Maersk про відновлення судноплавних маршрутів водним шляхом певною мірою зменшило занепокоєння щодо пропозиції.

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Минулого тижня обидва контрольні показники зросли приблизно на 3% після того, як напади хуситів на кораблі порушили глобальне судноплавство та торгівлю, посиливши напруженість на Близькому Сході внаслідок конфлікту між Ізраїлем і Газою.

Данська компанія Maersk заявила, що готується відновити судноплавство в Червоному морі та Аденській затоці, посилаючись на розгортання очолюваної США військової операції, спрямованої на забезпечення безпеки торгівлі в цьому районі.

Крім того, Іран у понеділок спростував заяву США про те, що дрон, запущений з Ірану, вразив танкер-хімовоз в Індійському океані.

Ціни на нафту також підтримали очікування, що ФРС знизить процентні ставки наступного року після того, як дані США, опубліковані в п’ятницю, показали за деякими ключовими параметрами, що зараз інфляція знаходиться на рівні або нижче цільового значення центрального банку в 2%.

Нижчі відсоткові ставки скорочують витрати споживачів на позики, що може сприяти економічному зростанню та попиту на нафту.