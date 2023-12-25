У НБУ бачать умови для додаткового зниження облікової ставки у 2024 році

Більшість членів Комітету монетарної політики Національного банку України бачать можливість для зниження облікової ставки на 1-2 відсоткових пункти протягом 2024 року.

Про це повідомляє Нацбанк за підсумками дискусії членів комітету.

Усі 11 членів комітету проголосували за зниження облікової ставки з 16% до 15% річних.

Водночас, кілька членів комітету вважають, що не зважаючи на можливості, ставку доцільно зберегти на наявному рівні.

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Однак, більшість впевнені, що якщо макроекономічна ситуація розвиватиметься близько до базового сценарію і реалізації ключових негативних ризиків вдасться уникнути, НБУ зможе продовжити цикл пом'якшення процентної політики.

"Важливою передумовою цього є, зокрема, відновлення ритмічності надходження зовнішньої допомоги", - повідомляє регулятор думку більшості членів комітету.

Водночас члени комітету погодилися, що в умовах війни Нацбанк має діяти обережно, щоб не підірвати макрофінансову стабільність. Зокрема, регулятор зобов'язаний підтримувати привабливість гривневих інструментів і активів для заощаджень з метою забезпечення курсової стійкості та помірної інфляції.

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"З огляду на це, простір для подальшого зниження облікової ставки незначний. Декілька з учасників дискусії зазначили, що це максимум 1-2 в.п. протягом 2024 року. Натомість, на думку кількох інших членів КМП, доцільним буде збереження облікової ставки незмінною протягом наступного року", - зазначено в релізі регулятора за підсумками дискусії.

Нагадуємо:

Наприкінці жовтня, Нацбанк під час перегляду прогнозної траєкторії облікової ставки вказав, що найімовірнішим є збереження облікової ставки у 2024 році на рівні 15%.