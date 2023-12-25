Україна на прохання Польщі прийняла надлишок електроенергії
Станом на 25 грудня в Україні не спостерігається дефіциту електроенергії, водночас на запит Польщі Україна прийняла надлишок електроенергії обсягом 3050 МВт-год.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
"Цієї доби на запит польської сторони, у якої виникли надлишки електроенергії, Україна прийняла електроенергію обсягом 3050 МВт-год", - йдеться в повідомленні.
Водночас дефіциту електроенергії в Україні немає. Планується лише комерційний імпорт електроенергії.
"Потреби споживачів покриваються внутрішньою генерацією. Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються", - наголошують в Міненерго.
Також повідомляється, що з короткострокового ремонту в роботу введено блок ТЕС, водночас в аварійний ремонт виведено інший блок ТЕС.
Внаслідок обстрілів знеструмлено лінію ПЛ 110 кВ у Донецькій області. В результаті без напруги дві шахти, на поверхню виведено 5 працівників. Також без світла побутові споживачі міста-супутника.
Імпорт електроенергії минулої доби склав 18 787 МВт-год. Експорт не здійснювався.