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Кабмін призначив у Держрезерв тимчасово виконуючу обов'язки голови

Понеділок, 25 грудня 2023, 10:01 - Лія Ільченко

Кабінет Міністрів України призначив Яніну Кривду виконувачкою обов'язків голови Державного агентства резерву.

Відповідне розпорядження уряду №1175-р оприлюднили на "Урядовому порталі".

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного агентства резерву України, виконання обов'язків голови Державного агентства резерву України на заступницю голови зазначеного агентства Кривду Яніну Володимирівну", - йдеться в розпорядженні.

Про Яніну Кривду відомо, що на початку грудня 2023 року її кандидатура розглядалася на посаду заступника голови Державного агентства резерву України.

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До цього вона була виконувачкою обов'язків керівника Державної організації "Комбінат "трикутник" Державного агентства резерву України, що наразі перебуває в процесі ліквідації.

Нагадуємо:

Раніше Кабмін звільнив з посади заступника голови Держрезерву Дмитра Бабака, який також був в.о. голови агентства.

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Держрезерв Кабмін
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