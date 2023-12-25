Кабмін призначив у Держрезерв тимчасово виконуючу обов'язки голови

Кабінет Міністрів України призначив Яніну Кривду виконувачкою обов'язків голови Державного агентства резерву.

Відповідне розпорядження уряду №1175-р оприлюднили на "Урядовому порталі".

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного агентства резерву України, виконання обов'язків голови Державного агентства резерву України на заступницю голови зазначеного агентства Кривду Яніну Володимирівну", - йдеться в розпорядженні.

Про Яніну Кривду відомо, що на початку грудня 2023 року її кандидатура розглядалася на посаду заступника голови Державного агентства резерву України.

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До цього вона була виконувачкою обов'язків керівника Державної організації "Комбінат "трикутник" Державного агентства резерву України, що наразі перебуває в процесі ліквідації.

Нагадуємо:

Раніше Кабмін звільнив з посади заступника голови Держрезерву Дмитра Бабака, який також був в.о. голови агентства.

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