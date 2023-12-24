На Волл-стріт очікують "Ралі Санта Клауса"

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Кінець року є сильним періодом для росту акцій, тому фондові ринки чекають "Ралі Санта Клауса".

Про це повідомляє Reuters.

Індекс S&P 500 (.SPX) виріс більш ніж на 4% тільки в грудні і виріс на 24% в цьому році, що наближає його до нового історичного максимуму в межах 1%. Базовий індекс також знаходиться на шляху до восьмого позитивного тижня поспіль.

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Як зазначається, згідно з даними "Альманаху фондового трейдера", який ведеться з 1969 року, за останні п'ять днів грудня і перші два дні січня індекс S&P 500 в середньому зріс на 1,3%. Цей приріст був зумовлений різними причинами - від купівлі перед новим роком після розпродажів, пов'язаних з податками, до загальної святкової надії.

Інвестори останнім часом демонструють неабиякий апетит до акцій. За останній тиждень клієнти BofA купили американських акцій на 6,4 мільярда доларів на чистій основі, що є найбільшим щотижневим чистим припливом з жовтня 2022 року, йдеться у звіті BofA Global Research від 19 грудня.

Безумовно, очікується, що обсяги торгів будуть незначними до кінця року, оскільки інвестори беруть відпустки, що робить акції особливо чутливими до несподіваних новин або великих угод. Водночас, інвестори з великими запасами готівки можуть спробувати купити акції на ринку наступного тижня через "страх пропустити" ралі акцій.

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Нагадаємо:

Оптимістичні інвестори у китайські акції з Нью-Йоркської фондової біржі залишились ні з чим після 2023 фінансового року, але не втрачають надії відновити прибутки наступного року.