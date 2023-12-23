Російський "КамАЗ" імпортує деталі з Австрії - Trap Aggressor

Родина російського підсанкційного мільярдера, генерального директора ПАТ "КамАЗ" Сєргєя Когогіна вільно пересуваються країнами Європейського Союзу та допомагають налагоджувати постачання необхідних деталей для російського виробника "КамАЗ".

Про це йдеться в розслідуванні Trap Aggressor від ГО "StateWatch".

За даними торговельних баз, австрійська PowerLine Automotive GmbH постачає запчастини та сировину європейського виробництва російським ТОВ "Турбо Кінг" та ТОВ "НПО "Ростар" (під санкціями України). Лише за 2023 р. австрійці поставили продукції на понад 2,5 млн доларів для "Турбо Кінг" та ще на майже 250 тис. доларів для "НПО "Ростар".

Сєргєй Когогін не тільки російський мільярдер, але й активний прибічник Владіміра Путіна та війни Росії проти України. З 1999 року він входив у раду директорів "Камазу", а у 2018 році Когогін був співголовою виборчого штабу Владіміра Путіна на президентських виборах в Росію. У 2022 році отримав орден "За заслуги перед Отєчєством".

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Сєргєй Когогін знаходиться під санкціями України, США, Великобританії та Канади. При цьому, Євросоюз санкції на Когогіна не накладав. Донька гендиректора "Камазу", Тетяна Когогіна довгий час проживала в Австрії. Її чоловік, Дмітрій Курамшин до 2015 року був генеральним директором спільного російсько-австрійського підприємства "Кран центр"КАМАЗ"

Як зазначається, ПАТ "КамАЗ", ймовірно, використовує пов’язані з Татьяною Когогіною та Дмітрієм Курамшиним компанії для організації імпортного постачання в обхід існуючих санкційних обмежень.

"У 2021-2023 роках Татьяна Когогіна працювала у PowerLine Handels GmbH, про що зазначає на своїй сторінці в Linkedin. Компанія працює у сфері торгівлі комплектуючими для вантажних автомобілів. Так само, на цьому австрійському підприємстві дотепер працює експрацівник ПАТ "КАМАЗ" Ігор Подворний. Керуючим директором PowerLine Handels GmbH є Артем Мартиросян, який також є пов’язаним з кількома іншими компаніями в Австрії, серед яких: PowerLine Transmission GmbH, PowerLine Automotive GmbH", - йдеться в розслідуванні.

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Компанії групи PowerLine напряму або через посередників постачають товари та сировину до РФ, у тому числі для ПАТ "КАМАЗ".

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Національне агентство з питань запобігання корупції вилучило австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни до моменту проведення консультацій через позицію Австрії.