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Уряд заборонив приватизацію на територіях, де тривають бойові дії

П'ятниця, 22 грудня 2023, 19:38 - Ігор Пилипів
 
getty images

Кабінет міністрів на період воєнного стану заборонив приватизацію державного і комунального майна на територіях активних бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Згідно з ухваленими змінами, які Кабмін вніс на засіданні 22 грудня, під час воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення (скасування) приватизація державного і комунального майна на територіях активних бойових дій не проводитиметься. 

Відповідні зміни були внесені до постанови КМУ від 23 серпня 2022 року № 952 і від 6 грудня 2022 року № 136. 

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У міністерстві додають, що території бойових дій визначаються згідно з переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Цей перелік затверджений наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року № 309 та періодично оновлюється.

Економічна правда.

уряд приватизація війна
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