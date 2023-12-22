Tesla відкликає понад 120 тисяч автомобілів через можливі проблеми з дверима

Виробник електрокарів компанія Tesla відкликає понад 120 тис Model S і X у США через проблему, яка може призвести до того, що під час аварії незамкнені двері відчиняться.

Про це повідомляє Engadget.

Це вже друге велике відкликання електромобілів за останні кілька тижнів. Цього разу компанія відкликає 120 423 автомобілі Model S і X, виготовлені в період з 2021 по 2023 рік, через проблему, яка може призвести до того, що під час аварії незамкнені двері відкриються.

За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), несправність збільшує ризик травмування та означає, що електромобілі не відповідають федеральним нормам безпеки.

Реклама:

Видання додає, що Tesla вже випустив безкоштовне оновлення для розв'язання проблеми, а листи-повідомлення власникам, як очікується, будуть розіслані в лютому.

Нагадаємо:

Компанія Tesla відкличе близько 2 мільйонів електромобілів через проблеми з безпекою, пов'язані з системою автопілота.

Реклама: