В Україні з 4 січня стартують перші аукціони на промисловий вилов риби

З 4 січня у державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" стартують перші аукціони на промисловий вилов риби.

Про це нагадує Мінагрополітики.

"Суб’єкти господарювання, які планують рибалити у промислових масштабах та задекларували право на це шляхом подання відповідної електронної декларації, зможуть приступити до аукціонних торгів", - йдеться в повідомленні.

Першочергово будуть організовуватися аукціони, які максимально враховуватимуть сезонність вилову того, чи іншого виду водних біоресурсів.

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Зокрема, з 4 січня на "Прозорро. Продажі" будуть проведені аукціонні торги на промисловий вилов водних біоресурсів у 2024 році.

Інформацію про лоти, дати оголошень та проведення аукціонів тощо публікуватимуть на інформаційних ресурсах Держрибагентства та у державній системі "Прозорро. Продажі".