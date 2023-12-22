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Українцям приходять листи з вкладенням "Заборгованість абонента", які розсилають хакери з Росії

П'ятниця, 22 грудня 2023, 17:16 - Лія Ільченко

Російські хакери з угруповання UAC-0050 розсилають українцям електронні листи з вкладеним шкідливим програмним забезпеченням. 

Про це повідомляє Держспецзв'язку з посиланням на Урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

"На електронні пошти українців приходили листи щодо "Заборгованості за договором Київстар", які містили вкладення у вигляді архіву "Заборгованість абонента.zip" з додатками у вигляді вкладених захищених паролем RAR-архівів", – йдеться у повідомленні.

Також фахівці CERT-UA зафіксували надсилання листів з темою "Запит СБУ" та вкладенням "Документи.zip". Зазначається, що вкладення містить захищений паролем RAR-архів "Запит.rar" з файлом "Запит.exe". Якщо користувач відкриє архів і запустить файл, то його пристрій буде уражено програмою віддаленого доступу RemcosRAT.

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"Це не перша подібна атака угруповання UAC-0050. Нещодавно кіберзловмисники здійснювали розсилання листів щодо "судових претензій" і "заборгованості". Об’єктом атаки стали користувачі з України та Польщі", – розповіли у Держспецзв'язку.

Фахівці CERT-UA рекомендують фільтрувати електронні листи з додатками, що захищені паролями.

хакери Росія
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Економічна правда
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