Коломойському зменшили заставу на 300 мільйонів

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Київський апеляційний суд зменшив розмір застави для заарештованого олігархі Ігоря Коломойського на 300 мільйонів гривень.

Рішення оголосила голова колегії суддів Тетяна Кагановська ввечері 21 грудня, передає liga.net.

Термін тримання під вартою Коломойського залишили без змін – до 26 січня включно.

"Продовжити підозрюваному Коломойському Ігорю Валерійовичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26 січня 2024 року включно. Визначити Коломойському Ігорю Валерійовичу заставу у розмірі 2,7 млрд грн", – йдеться в рішенні суду.

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Попередній раз розмір застави було зменшено з 3,9 млрд грн до 3 млрд грн 16 листопада.

Нагадуємо:

28 листопада Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 3,7 млрд грн до 26 січня.

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2 вересня Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.