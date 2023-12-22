На лівому березі Києва запустили нові трамваї, через які збільшили інтервали руху

22 грудня на лівому березі столиці вийшли в рейс нові сучасні трамваї вітчизняного виробництва "Татра-Юг" водночас замість 12 трамваїв тепер по маршруту ходитимуть лише 7.

Це випливає з повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

Курсують нові трамваї на маршруті N8 "Станція метро "Лісова" - станція метро "Позняки".

Раніше тут ходили 12 трамваїв, переважна кількість яких були поодинокі вагони старих моделей. При інтервалі руху максимум 10 хвилин вони перевозили на маршруті близько 700 пасажирів на годину.

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Тепер на маршруті №8 працюють 7 трисекційних низькопідлогових трамваїв з інтервалом руху 15 хв.

Як пояснив Кличко, кількість трамваїв зменшили, оскільки пасажиромісткість нового трамваю майже у 2,5 раза більше одиничного. Він перевозитиме понад 1000 пасажирів на годину.

Повідомляється, що трамваї закупили в рамках реалізації проєкту "Міський громадський транспорт України", що фінансується за рахунок залучених коштів Європейського інвестиційного банку.

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