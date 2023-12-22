"Укрпошта" та Meest оприлюднили графіки роботи на свята

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Поштові оператори "Укрпошта" та Meest Пошта оприлюднили графіки роботи на різдвяно-новорічні свята.

Про це повідомляється на сайтах компаній.

Так, відділення "Укрпошти" не працюватимуть лише 1 січня.

У період свят "Укрпошта" працюватиме за наступним графіком:

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25 грудня (Різдво) – відділення працюють за своїми стандартними графіками,

31 грудня – відділення працюють за своїм звичайним графіком, без скорочень.

1 січня (Новий рік) – вихідний.

Графік роботи відділень Meest Пошта у Різдвяні та новорічні свята:

Власні відділення:

23 грудня – повний робочий день, згідно з графіком суботи;

24 грудня – робочий день з 09:00-16:00;

25 грудня – робочий день з 10:00-16:00;

30 грудня – повний робочий день, згідно з графіком суботи;

31 грудня – робочий день з 09:00-16:00;

1 січня 2024 року – вихідний;

2 січня – повний робочий день;

6 січня – повний робочий день, згідно з графіком суботи.

Партнерські відділення Meest Пошта у святкові дні працюватимуть згідно з графіками локацій на яких вони розташовані.

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Нагадуємо:

Раніше "Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята.

У день святкування Різдва, яке цього року офіційно перенесене на 25 грудня, більшість відділень "Нової пошти" працюватимуть за звичайним графіком.

Напередодні святкування Нового року, 31 грудня, більшість відділень працюватиме за скороченим графіком - з 9:00 до 17:00.

1 січня "Нова пошта" зробила для своїх працівників – вихідним днем.

Водночас деякі відділення матимуть індивідуальний графік. Перевірити точний графік роботи свого відділення можна, завантаживши файл за посиланням.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 28 липня підписав указ про перенесення святкування Різдва в Україні з 7 січня на 25 грудня.

Напередодні указу Православна церква України остаточно ухвалила рішення, що з 1 вересня 2023 року церква перейде на новоюліанський календар, який передбачає святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня.