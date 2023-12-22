40% страхових компаній не відповідають новим вимогам НБУ: отримають півроку на виправлення

Понад 40% страхових компаній України, після набрання чинності з 1 січня 2024 року новими вимогами Національного банку, зокрема, до капіталу і платоспроможності, не будуть їм відповідати.

Про це на пресбрифінгу повідомила перший заступник голови Національного банку (НБУ) Катерина Рожкова, передає "Інтерфакс-Україна".

При цьому уточнюється, що посилення вимог передбачено новим законом "Про страхування", а для приведення своєї діяльності у відповідність до оновлених стандартів страховим компаніям буде надано півроку.

"З нашої точки зору півроку буде повністю достатньо для того, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог", - зазначила Рожкова.

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Перший заступник голови НБУ також повідомила, що регулятор наступного року має намір провести оцінку якості активів страховиків, щоб бути впевненим у тому, наскільки коректно страхові компанії відображають їхню вартість у своїх балансах.

При цьому вона зазначила, що для всіх учасників ринку нині з'являються нові виклики, пов'язані, насамперед, із забезпеченням безперебійної роботи сервісів, що дуже важливо для фінансової стабільності.

"Тому наступного року НБУ має намір розробити методологію і приступити до оцінки ризику третіх сторін", зазначила Рожкова.

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Вона також уточнила, що йдеться про оцінку ризику компаній, які надають ключові сервіси (програмне забезпечення, зв'язок тощо) учасникам фінансового ринку, що дають змогу фінансовому сектору безперебійно працювати, коректно відображати всі операції та здійснювати заходи із захисту персональних даних і кібербезпеки.

Нагадуємо:

Станом на 1 грудня 2023 року в Україні зареєстровано 101 СК, з яких 95 спеціалізуються на ризиковому страхуванні та 12 - на страхуванні життя.