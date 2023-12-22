ДТЕК розглядає можливість замінити ТЕЦ на міні-АЕС

Енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова розглядає можливість будівництва малих модульних реакторів для заміни теплових електростанцій.

Про це повідомив гендиректор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук на форумі NV, передає Liga.net.

"Це заміна тепловим електростанціям. Логіка проста: у нас є станції, а там є підключення, люди, інфраструктура, земля. І через п'ять-сім років потрібно буде реалізовувати заміну одних технологій на іншу. Ми бачимо в цьому великий потенціал", – сказав він.

Водночас, за словами Сахарука, поки що ДТЕК не бачить для цього умов.

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"Звичайно, для цього потрібно буде залучати проєктне фінансування, захист інвестицій, виконання базових законів економіки", - наголосив він.

"Інвестор сидить з умовним мільярдом доларів, і у нього альтернатива: вкласти мільярд в zero risk облігації зовнішньої позики Америки під 5% чи вкласти в Україну з більшим, можливо, доходом, але зі значно більшими ризиками. Вгадайте, куди люди зараз вкладають гроші?" – додав Сахарук.

Нагадуємо:

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ДТЕК має вісім теплових електростанцій, дві з яких – Запорізька (Енергодар) та Луганська (Щастя) – розташовані на тимчасово окупованих територіях, а ще одна – Курахівська – у прифронтовому місті Курахове.