НБУ представив набір пам'ятних монет, присвячених "Щедрику"

фото: нбу

Національний банк України (НБУ) 21 грудня презентував набір пам'ятних монет "Щедрик – колядка дзвонів".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Набір із трьох срібних пам’ятних монет "Щедрик – колядка дзвонів" продовжує серію "Українська спадщина" та присвячений одному з національних музичних символів України - всесвітньовідомій колядці "Щедрик" в обробці композитора Миколи Леонтовича", - йдеться у повідомленні.

"Уперше в українській нумізматиці ми обрали для монети форму дзвоника. Адже саме мелодія "Щедрика" нагадує передзвін, а американська версія цієї всесвітньовідомої пісні зветься "Колядка дзвонів". Синергія та єднання двох культур - української та американської - сприяли створенню композиції, яка тепер є символом Різдва в усьому світі", - заявив голова НБУ Андрій Пишний.

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Кожна з трьох монет, що входять до набору, виконана у формі дзвоника, має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті - 31,1 г (кожна).

"На аверсі центральної монети набору зображено вертеп з різдвяною зіркою - культурний феномен, що зберігає глибокі історичні українські традиції. На аверсі двох інших монет розміщені збірні композиції янголів, що символізують чистоту, силу, Божу допомогу, захист та світло свята Різдва, а також рядки з пісні "Щедрик".

На реверсі центральної монети розміщено стилізовану композицію першого виконання "Щедрика" хором під проводом диригента Олександра Кошиця у 1922 році у Карнеґі-холі, над хором - силует ластівки, яка є головним персонажем пісні", - розповіли в НБУ.

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Водночас на реверсі двох інших монет зображено стилізовані кольорові прапори України та США, композицію з історичних культових споруд Києва і Нью-Йорка та золотисте мереживне тло з дзвониками, "що символізує наповнення простору чарівними звуками мелодії колядки".

фото: нбу

"Монети з набору щедро оздоблені тамподруком (кольоровий друк), локальною позолотою (вміст золота в чистоті не менше ніж 0,003 г) і вставками камінчиків (кубічний оксид цирконію діаметром 1,5 мм). Їх дизайн створили художники мистецької групи "АртТріум": Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук", - додали в Нацбанку.

Реалізація набору пам’ятних монет "Щедрик – колядка дзвонів" здійснюватиметься інтернет-магазином нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами ("Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк", ПриватБанк).

Про початок реалізації НБУ та банки-дистриб’ютори інформуватимуть клієнтів додатково. Тираж набору - до 5 тис штук.

Економічна правда