Припинення підтримки Windows 10 може відправити на звалища 240 мільйонів ПК

reuters

План корпорації Microsoft припинити підтримку операційної системи Windows 10 може призвести до утилізації близько 240 мільйонів персональних комп'ютерів (ПК), що потенційно збільшить кількість відходів на звалищах.

Про це пише Reuters із посиланням на звіт Canalys Research.

Зазначається, що електронні відходи від цих ПК можуть важити приблизно 480 мільйонів кілограмів, що еквівалентно 320 тис автомобілів.

"Хоча багато ПК можуть залишатися функціональними протягом багатьох років після закінчення підтримки ОС, Canalys попереджає, що попит на пристрої без оновлень безпеки може бути низьким", - пише агентство.

Реклама:

Корпорація Microsoft оголосила про план надання оновлень безпеки для пристроїв з Windows 10 до жовтня 2028 року після завершення підтримки у жовтні 2025-го за нерозкриту річну плату.

Це буде можливо в межах програми Extended Security Updates (ESU), яка вже пропонується для Windows 7 і передбачає щомісячні оновлення безпеки та технічну підтримку за окрему щорічну плату.

"Якщо цінова структура розширеної підтримки Windows 10 буде відображати минулі тенденції, перехід на новіші ПК може бути більш економічно вигідним, що призведе до збільшення кількості старих ПК, які відправляються на утилізацію, зазначає Canalys.

Реклама:

Microsoft планує припинити підтримку Windows 10 до жовтня 2025 року. Наступне покоління ОС, яке, як очікується, принесе на ПК передові технології штучного інтелекту, може потенційно стимулювати млявий ринок ПК", - додає Reuters.

Економічна правда