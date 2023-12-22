Китай заборонив експорт технологій з переробки рідкісноземельних елементів

reuters

Китай, найбільший у світі переробник рідкісноземельних елементів, необхідних для виробництва акумуляторних батарей і напівпровідникових інтегральних мікросхем, у четвер заборонив експорт технологій їх обробки та розділення.

Про це пише Reuters.

Рідкісноземельні метали - це група з 17 металів, які використовуються для виготовлення магнітів, що перетворюють енергію в рух для використання в електромобілях, вітрогенераторах та електроніці.

"Це має стати чітким сигналом про те, що залежність від Китаю в будь-якій частині ланцюжка створення вартості не є стійкою", - сказав співзасновник геополітичної консалтингової компанії Horizon Advisory Натан Пікарсіч.

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До списку, зокрема, потрапили технологія виробництва рідкісноземельного оксиборату кальцію та технологія виробництва рідкісноземельних металів.

"Китай прагне зберегти своє домінування на ринку", - сказав генеральний директор American Rare Earths Дон Шварц.

"Зараз це гонка", - додав він.

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Намагання захистити свою рідкісноземельну технологію відбувається в той час, коли Європа і Сполучені Штати намагаються відвикнути від імпорту рідкоземельних елементів з Китаю, на який припадає майже 90% світового виробництва рафінованих металів.

Економічна правда