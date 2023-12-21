Найбільш ризиковані декларації буде подано до кінця кампанії - НАЗК

Найризикованіші декларації буде подано до кінця кампанії декларування, зовнішнє втручання в систему перевірки мінімізовано, а людський фактор під час оцінки ризику відсутній.

Про це заявив заступник голови Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Артем Ситник, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми прогнозуємо, що потенційно найбільш ризиковані декларації подаватимуться наприкінці компанії декларування - наприкінці січня 2024 року... Це тенденція, яку спостерігали й раніше", - сказав він у четвер на брифінгу в Києві.

"Ми розуміємо, що суспільство очікує від нас миттєвих результатів, але підхід (повної перевірки) поширюється на ті декларації, які вже подано, і не поширюється на декларації, подані до 2021 і 2022 рр.", - зазначив Ситник.

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Він також нагадав, що декларант протягом місяця може уточнити декларацію.

"Фактично, весь масив декларацій за 2021-2022 рр. потрапить на перевірку на початку березня", - наголосив він.

"Очевидно, що будуть спроби хакнути систему, тому що це загроза постійна. Сайти і ресурси всіх держорганів періодично піддаються атакам з боку, насамперед з боку сусіда-агресора", - сказав Ситник, відповідаючи на запитання про те, чи можливе зовнішнє втручання в систему автоматичної перевірки декларацій.

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Він додав, що НАЗК, розробляючи IT-продукти, паралельно займалося захистом інформації.

"Ми намагалися мінімізувати ризики", - сказав Ситник, водночас наголосивши на необхідності враховувати відсутність людського фактора під час присвоєння декларації коефіцієнта ризику.