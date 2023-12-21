Існують ризики для фінансування бюджету на початку 2024: Марченко поділився "планом "Б"

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що у січні-лютому 2024 року можливі ризики фінансування державного бюджету, для покриття бюджетних витрат міністерство планує активізацію внутрішніх ресурсів.

Про це він розповів під час представлення огляду макроекономічних прогнозів на 2024 рік від ЦЕС, передає Інтерфакс-Україна.

"Ризики у нас є в січні-лютому. На жаль, у січні-лютому рішень, які прийняті партнерами, недостатньо, щоб ми самостійно могли впоратися (з фінансуванням бюджету - ред). Тому в нас зараз працює механізм плану "Б", - сказав Марченко.

"Ми максимально наближатимемо ті ресурси, які ми можемо наблизити, на січень-лютий", - додав він.

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Серед таких заходів міністр фінансів назвав авансову сплату дивідендів держкомпаній, а також збільшення обсягу запозичень на внутрішньому ринку.

"Ситуація не критична, але є розуміння того, що в цей період нам потрібно максимально покладатися на внутрішній ресурс", - зазначив глава Мінфіну.

При цьому він додав, що міністерство працює в кооперації з Національним банком.

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За словам Марченка, потенційним ризиком на наступний рік є ризик збільшувати видатки держбюджету на 2025 рік. Він зауважив, що Україна передбачила в законі про держбюджет на наступний рік максимум, який могла виділити на сектор оборони і безпеки.

"Якщо не буде особливостей, то ситуація під контролем і ми можемо все профінансувати. Але найбільшу невизначеність нам формує сектор безпеки та оборони. Ми не можемо знати наперед у який момент там чогось не вистачить. Занадто багато запитань щодо ефективності використання коштів саме за цим напрямом", - пояснив Сергій Марченко.

Водночас очільник Мінфіну впевнений у надходженні міжнародної фінансової допомоги у 2024 році в запланованому обсязі, однак під питанням залишається ритмічність надходження коштів.

Економічна правда