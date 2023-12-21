Перед спробою зустрітися з Орбаном Порошенко отримав від уряду Угорщини понад 37 мільйонів

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко напередодні спроби зустрітися з угорським прем'єром Віктором Орбаном протягом жовтня-листопада тричі отримував від угорського уряду грошові надходження, які в сумі склали понад 37 мільйонів гривень.

Про це стало відомо із даних декларації Порошенка, опублікованих на сайті НАЗК.

Так, 23 жовтня Порошенко задекларував 517173 грн, вказавши вид доходу як "проценти". Джерело надходження - Міністерство Фінансів Угорщини.

24 листопада у якості "процентів" Порошенко задекларував 1036940 грн. Джерело надходження - Міністерство Фінансів Угорщини.

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І цього ж дня в декларації Петра Порошенка з'явилася сума 36067500 грн, вид доходу - "погашення облігацій", джерело надходження - Міністерство Фінансів Угорщини.

Нагадуємо:

Зранку 1 грудня Петро Порошенко публічно оголосив, що його "не випустили (за межі України – ред.), хоча було розпорядження голови ВРУ, де було чітко зазначено, що міжнародне відрядження з 1 по 8 грудня". За словами Порошенка, найближчими днями в нього були заплановані міжнародні зустрічі на найвищому рівні з представниками Конгресу США й Сейму Польщі.

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Згодом, 2 грудня, в СБУ повідомили про те, що отримали дані про "підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України".

Партія Порошенка "Європейська солідарність" назвала пояснення Служби безпеки "неправдивим".

Однак згодом міністр закордонних справ Петера Сійярто зробив заяву, в якій повідомив, що планувалася зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з п’ятим президентом України, народним депутатом Петром Порошенком .