Потяги в напрямку Перемишля знову йдуть із затримками 

Низка поїздів на перемишльському напрямку знову прямує з відставанням від графіка через сходження вантажного поїзда в Польщі 20 грудня.

Про це йдеться в повідомленні АТ "Укрзалізниця".

"Рейси перемишльського напрямку досі наганяють графік після вчорашнього сходження польського вантажного поїзда поблизу Медики (Польща)", - повідомили в "Укрзалізниці".

Вказується, що чеський рейс RJ1022 до Праги дочекався вночі на українських пасажирів і вирушив о 3:22, зараз він на під'їзді до столиці Чехії.

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Проїзд на польському кордоні повністю відновлено ввечері в середу, але через інцидент частина поїздів вирушили із затримкою:

№716/715 Перемишль - Київ вирушив зі станції Львів о 09:42 (+7:07),

№31/32 Перемишль - Запоріжжя +5:37,

№51/52 Перемишль - Київ +3:00, №35/36 Перемишль - Одеса +1:55,

№37/38 Ужгород - Одеса +1:55.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що рух поїздів залізничною станцією ст. Медика (перемишльський напрямок), зупинений через сходження вантажного поїзда в Польщі, було відновлено.

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Пасажирів рейсів у дорозі просять враховувати зміни в часі під час планування подальших можливих пересадок.