Європейський інститут інновацій та технологій відкриває хаб у Києві

фото: EIT

Міністерство цифрової трансформації заявило, що найбільша інноваційна екосистема Європи - Європейський інститут інновацій та технологій (EIT) - відкриває хаб у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.

"Українські новатори, бізнес та науковці отримають доступ до найбільшої інноваційної екосистеми Європи.

Розвиток технологій особливо важливий під час війни, вони рятують життя та стимулюють економіку. Відкриття хабу допоможе інноваційним рішенням виходити на ринок, розв’язувати виклики та проблеми. Зокрема, у сфері цифрової трансформації, охорони здоров’я, енергетичної безпеки, урбаністики тощо", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що проєкти, які долучилися до хабу:

отримають доступ до фінансових та нефінансових можливостей EIT;

зможуть розвивати партнерство з європейськими бізнесами та стейкхолдерами екосистеми інновацій;

зможуть пройти навчання, отримати менторство та взяти участь в інкубаційних й акселераційних програмах.

Україна вже отримує підтримку від ЕІТ - інститут запустив понад 50 програм розвитку освіти й підприємництва для українців та направив більш ніж 4 млн євро підтримки, додали в міністерстві.

Економічна правда

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