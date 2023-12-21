Гелікоптер-медевак для ГУР МОУ Фото: KSE

Студенти Київської школи економіки (KSE) показали готовий гелікоптер-медевак для ГУР МОУ, на який збирали в межах ініціативи Donate To Evacuate від KSE Foundation та DefDev.

На гелікоптер нанесли камуфляжний патерн з імен кожного, хто задонатив від $100.

Патерн з імен розробили та нанесли відомі українські каліграфині — сестри Лопухіни з командою. Тепер імена усіх, хто підтримав ініціативу Donate To Evacuate, буквально захищають поранених героїв.

Ініціативу підтримали не лише окремі люди, але й бренди. Їхні назви теж стали частиною камуфляжного патерну. Внески ICU, ПУМБ, Dragon Capital, "Нова Пошта", ОККО, Asters, Biosphere Corporation, Genesis, OTP Bank, umgi, WOG, "Фармак", EBS, "Перон", Agro Region, OTP Leasing та "Містера Подушки" суттєво пришвидшили закриття збору.

"Допомагати військовим – це обов’язок кожного свідомого українського бізнесу і ми вдячні всім: за підтримку та віру у нашу ініціативу. Ми також пишаємося тим, що ті, хто вірять у наше майбутнє та підтримують наше навчання, допомогли нам втілити цю, на перший погляд, неймовірну ідею", – студенти KSE.

"На цій війні у нас немає зайвих хвилин. Дякуємо всім, хто зрозумів це одразу та оперативно підтримав збір. Гелікоптер скоротив час евакуації поранених, а отже підвищив їхні шанси повернутись додому живими", – представник ГУР МОУ.

Загалом студенти KSE зібрали на пару гелікоптерів-медеваків MI-2 AM-1 для ГУР МО України. Це найшвидший на полі бою транспорт для порятунку життя – прибуває орієнтовно за 15 хвилин після запиту.

Подивіться імена людей та брендів, які зробили свій внесок у порятунок героїв, на сайті https://donatetoevacuate.com/ або на відео:

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KSE Foundation є частиною родини Київської школи економіки. Зараз, крім освітнього програмінгу, KSE Foundation залучає кошти на благодійну допомогу для населення та захисників України.

Фонд співпрацює з державними органами, благодійними організаціями та міжнародною спільнотою. За версією Forbes, Фонд увійшов у ТОП-5 фандрейзерів, які залучили найбільше коштів для українців та армії під час війни.

DefDev (UKRAINIAN DEFENSE DEVELOPMENT CHARITY FUND) – це фонд, створений членами команди KSE, що об'єдналися задля цільового розвитку обороноздатності України. Фонд забезпечує армію технікою та допомагає з навчанням і підвищенням кваліфікації військових.