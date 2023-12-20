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Данілов назвав 4 аспекти для запуску цивільного авіасполучення

Середа, 20 грудня 2023, 20:43 - Економічна правда

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив про чотири умови для того, щоб запустити цивільні авіасполучення України зі світом.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону.

Як зазначає Данілов, питання авіасполучення для України дуже важливе. Розглядається декілька пропозицій, але виділено чотири основних пункти для запуску авіасполучень: 

  • Захист аеропортів;
  • має бути готова сертифікована інфраструктура;
  • механізм страхування перельотів;
  • готовність компаній перевізників до польотів в Україну.

Повідомляється, що питання авіасполучення зрушить з мертвої точки у 2024 році. 

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Нагадаємо:

19 грудня 2023 року, близько 9 ранку, з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" був виконаний технічний перегін Boeing 777-300.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак висловив переконання, що невдовзі аеропорт "Бориспіль" знову відправлятиме й прийматиме повітряні судна, оскільки "тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта".

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РНБО Авіакомпанії Бориспіль
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