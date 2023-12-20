Данілов назвав 4 аспекти для запуску цивільного авіасполучення
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив про чотири умови для того, щоб запустити цивільні авіасполучення України зі світом.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону.
Як зазначає Данілов, питання авіасполучення для України дуже важливе. Розглядається декілька пропозицій, але виділено чотири основних пункти для запуску авіасполучень:
- Захист аеропортів;
- має бути готова сертифікована інфраструктура;
- механізм страхування перельотів;
- готовність компаній перевізників до польотів в Україну.
Повідомляється, що питання авіасполучення зрушить з мертвої точки у 2024 році.
Нагадаємо:
19 грудня 2023 року, близько 9 ранку, з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" був виконаний технічний перегін Boeing 777-300.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак висловив переконання, що невдовзі аеропорт "Бориспіль" знову відправлятиме й прийматиме повітряні судна, оскільки "тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта".