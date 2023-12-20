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ЄС виділить 20 мільйонів євро для підтримки українських стартапів

Середа, 20 грудня 2023, 20:15 - Ігор Пилипів

У рамках програми Seeds of Bravery Європейська інноваційна рада виділить 20 млн євро для підтримки українських стартапів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що у межах програми Seeds of Bravery від Європейської інноваційної ради виділять €20 мільйонів на підтримку української технологічної екосистеми. 

"Завдяки проєкту близько 200 українських стартапів можуть отримати €12 мільйонів грантового фінансування. У фокусі — Deep Tech-розробки", – йдеться в повідомленні.

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Програма надає 5 видів підтримки з можливістю залучити до €60 тисяч одному стартапу: 

  • Innovation Services (до 10 тис євро)
  • Entrepreneurship (до 25 тис євро);
  • Deep Tech Incubation (до 25 тис євро);
  • Rebuilding Ukraine (до 25 тис євро);
  • Deep Tech Scale-Up (до 50 тис євро).

У міністерстві додають, що вже зараз ви можете долучитися та отримати грант до €10 тисяч. Ці гроші можна буде спрямувати на покращення бізнес-моделі, бізнес-плану або ж розробку стратегії зростання. 

Крім цього учасники пройдуть навчання з просування проєктів та виходу на міжнародні ринки, а також інтеграцію української інноваційної екосистеми в європейську мережу. 

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Більше дізнатися про умови відбору та подати заявку можна тут.

Економічна правда. 

ЄС стартап технології
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