Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) НАК "Нафтогаз України" з "RD" (обмежений дефолт) до рівня "CC" (переддефолтний рівень).

Рейтинг підвищено після завершення компанією процесу реструктуризації єврооблігацій, зазначено в повідомленні агентства.

Крім того, агентство підтвердило рейтинг пріоритетних незабезпечених облігації компанії на рівні "C". Рейтинг повернення активів підвищено з "RR5" до "RR6".

Водночас Fitch зазначає, що "навіть після реструктуризації кредитний ризик компанії залишається дуже високим". Змінений графік платежів за єврооблігаціями "Нафтогазу" передбачає основні виплати боргу починаючи з липня 2024 року, а його прогнозована ліквідність залишається вкрай слабкою та непередбачуваною з огляду на дуже високі операційні ризики в Україні на тлі тривалої війни з Росією.

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Рейтингове агентство звертає увагу, що газовидобувна інфраструктура компанії залишається працездатною, але погане збирання дебіторської заборгованості може й надалі негативно впливати на її грошові потоки.

У "Нафтогазі" вже прокоментували підвищення рейтингу, вказавши, що "експерти позитивно оцінили роботу команди "Нафтогазу".

Зокрема, за словами голови правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова, цьому сприяло нарощування видобутку та забезпечення стабільної роботи інфраструктури, а також поліпшені операційні фінансові показники.

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"Це дозволить нам залучати кошти на міжнародних ринках", - додав також Чернишов.

Нагадуємо:

Влітку 2022 року "Нафтогаз" не розрахувався з інвесторами за єврооблігаціями, що призвело до дефолту компанії.