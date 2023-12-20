У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ

Центр журналістських розслідувань

Вранці, 20 грудня, в окупованому Криму ймовірно було вражено Центр дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ.

Про це повідомляє телеграм-канал незалежних російських журналістів ASTRA.

Як стверджують джерела каналу, атака по Центру далекого космічного зв'язку, який розташований в селі Вітіно Сакського району, була здійснена о 5:00 ранку. Попередньо, удар завдали ракетами Storm Shadow.

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Про те, що Росія розгортає в окупованому Криму нові комплекси системи контролю космічного простору, повідомлялося ще в 2016 році. Про це, зокрема, розповідав заступник командувача космічними військами Повітряно-космічних сил РФ з випробувань Андрій Івашина.

За його словами, основна перевага цих комплексів перед наявними засобами контролю космічного простору в тому, що вони побудовані на новій елементній базі.

"Це дає змогу у багато разів збільшити їхні бойові можливості щодо комплексів попередніх поколінь. Із введенням у дію нових комплексів СККП Повітряно-космічні сили Росії будуть здатні постійно контролювати навколоземний простір за всіма нахилами і в максимальному діапазоні висот", - зазначав Івашина.

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