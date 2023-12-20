"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята

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Протягом різдвяно-новорічних свят, а також 1 січня 2024 року відділення "Нової пошти" матимуть певні особливості роботи.

Про це повідомляється на сайті поштового оператора.

У день святкування Різдва, яке цього року офіційно перенесене на 25 грудня, більшість відділень "Нової пошти" працюватимуть за звичайним графіком.

Напередодні святкування Нового року, 31 грудня, більшість відділень працюватиме за скороченим графіком - з 9:00 до 17:00.

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1 січня "Нова пошта" зробила для своїх працівників – вихідним днем.

Водночас деякі відділення матимуть індивідуальний графік. Перевірити точний графік роботи свого відділення можна, завантаживши файл за посиланням.

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Президент України Володимир Зеленський 28 липня підписав указ про перенесення святкування Різдва в Україні з 7 січня на 25 грудня.

Напередодні указу Православна церква України остаточно ухвалила рішення, що з 1 вересня 2023 року церква перейде на новоюліанський календар, який передбачає святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня.