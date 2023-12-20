Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla

Електромобілі Volkswagen Group, а також Audi, Porsche і Scout Motors, що входять до неї, до 2025 року почнуть підтримувати розроблений Tesla північноамериканський стандарт зарядки (North American Charging Standard, NACS).

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Наразі Volkswagen, Audi, Porsche і Scout Motors працюють над адаптерами для вже випущених машин, що підтримують стандарт Combined Charging System (CCS).

Автовиробник очікує, що рішення буде запропоновано до 2025 року.

Реклама:

Крім того, передбачається, що з 2025 року з'являться нові електромобілі VW, які будуть сходити з конвеєра вже з вбудованим зарядним портом Tesla.

Завдяки цим заходам власники електромобілів Volkswagen Group зможуть отримати доступ більш ніж до 15 тис. зарядних станцій мережі Tesla Supercharger.

При цьому, Electrify America, дочірня компанія Volkswagen Group із зарядки електромобілів, раніше заявила, що сама почне додавати розетки для зарядки Tesla.

Реклама:

Таким чином, у Північній Америці електромобілям Volkswagen Group стануть доступними понад 3,8 тис. станцій швидкої зарядки Electrify America і Electrify Canada.

Нагадуємо:

Донедавна зарядка Tesla Supercharger була ексклюзивом для власників Tesla.

У листопаді 2022 року Tesla оголосила, що перейменовує свою технологію зарядки на Північноамериканський стандарт зарядки (NACS) і відкриє її для інших автовиробників.

Раніше про плани перейти на стандарт NACS оголосили інші автовиробники, серед яких - General Motors і Ford.