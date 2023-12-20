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У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"

Середа, 20 грудня 2023, 11:47 - Олексій Павлиш
 
PIXABAY

Станом на ранок середи через негоду знеструмлено 21 населений пункт в Дніпропетровській області. Все ще складна ситуація в Донецькій області - на ранок в області залишається знеструмленими понад 60 населених пунктів.

Про це повідомляє "Укренерго".

Також тривають роботи з відновлення енергоживлення споживачів в Харківській області, додали в компанії.

Через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Львівській області.

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Водночас через бойові дії та з інших причин без світла залишається 442 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській, областях.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

При цьому споживання електроенергії знижується через потепління.

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Так, 19 грудня середньодобова температура була на 0,5°C вище, ніж на початку тижня 18 грудня (4,7°C проти 4,2°C). Максимальний добовий рівень споживання 19 грудня був вранці, його показник був на 3% нижче, ніж 18 грудня.

"Попри відчутне потепління загальний рівень споживання залишається високим. Це характерно для зимового періоду, але все ж створює додаткове навантаження на енергосистему. Тому все ще дуже важливо зараз споживати електроенергію ощадливо", - заявили в "Укренерго".

Також у компанії повідомили, що на теплових електростанціях протягом доби вийшли в аварійний ремонт 4 блока. Включені після ремонту 2 блока.

У східному регіоні вийшла в аварійний ремонт одна з теплоелектроцентралей. Проте наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

Експорт електроенергії у середу відсутній. Імпорт здійснюється впродовж майже всієї доби зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 3 981 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 468 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови становить 1700 МВт.

Економічна правда

Укренерго енергетика
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