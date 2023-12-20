Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року

фото: Blue Origin

Космічна компанія Blue Origin, створена засновником Amazon мільярдером Джеффом Безосом, 19 грудня успішно запустила суборбітальний корабель New Shepard.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Blue Origin успішно завершила 24-й політ New Shepard і 13-ту місію з корисним навантаженням зі стартового майданчика №1 у Західному Техасі.

Під час польоту було доставлено 33 корисних вантажі від NASA, академічних кіл, дослідницьких інститутів та комерційних компаній, в результаті чого кількість корисних вантажів, доставлених на New Shepard, зросла до більш ніж 150.

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Клуб майбутнього, некомерційна організація Blue Origin, відправив 38 тис листівок в рамках своєї програми "Листівки в космос". Кожна листівка буде повернута її автору зі штампом "Відправлено в космос", - йдеться у повідомленні.

Ракету запустили об 11:41 за часом Східного узбережжя США (18:41 за Києвом) зі стартового майданчика Corn Ranch біля міста Ван-Горн на заході штату Техас.

Туристів на борту космічного корабля не було. Запуск ракети був запланований на 18 грудня, але його перенесли на добу через проблеми з наземною системою.

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Це перший політ New Shepard після аварії у вересні 2022-го. Тоді в роботі ракети-носія виникла технічна проблема, через що сталося передчасне відстикування вантажної капсули.

У вересні Федеральне авіаційне управління США (FFA) завершило розслідування інциденту і наказало компанії внести понад 20 доопрацювань у конструкцію корабля. У заяві відомства йшлося про те, що безпосередньою причиною аварії стало "структурне руйнування сопла двигуна, спричинене вищою, ніж очікувалося, робочою температурою".

У травні цього року Blue Origin уклала з NASA контракт вартістю 3,4 млрд дол на розробку посадкового модуля для місії Artemis на Місяць. Контракт передбачає, що Blue Origin розробить посадковий модуль, який доставить астронавтів на поверхню Місяця, а також проведе випробування.

Модуль буде використовуватися спочатку в демонстраційному польоті до Місяця без астронавтів, а потім у пілотованій місії Artemis V, запланованій на 2029 рік. За умовами контракту Blue Origin отримає 3,4 млрд дол, а проєкт оцінюють у понад 7 млрд дол, іншу частину цієї суми компанія покриє сама.

Економічна правда