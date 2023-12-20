Toshiba виключили з лістингу на Токійській біржі
Японський транснаціональний конгломерат - виробник електроніки й електротехніки Toshiba 19 грудня був виключений з лістингу після 74 років роботи на Токійській біржі.
Про це пише Reuters.
Після десятиліття потрясінь і скандалів, які обрушили один з найбільших японських брендів, конгломерат переходить у приватну власність групи інвесторів на чолі з приватною інвестиційною компанією Japan Industrial Partners.
До групи інвесторів також входять Orix, Chubu Electric Power та виробник мікросхем Rohm.
Тепер Toshiba "зробить важливий крок до нового майбутнього з новим акціонером", - йдеться в заяві компанії.
У вівторок, останній торговий день, акції Toshiba завершили торги на позначці 4590 єн, що на 0,1% нижче, ніж у попередній день.
Хоча не ясно, яку форму в кінцевому підсумку прийме Toshiba під керівництвом нових власників, генеральний директор Таро Шимада, який залишається на своїй посаді, як очікується, зосередиться на високомаржинальних цифрових послугах.
Підтримка JIP Шимади зірвала попередній план компанії об'єднатися з державним фондом. Деякі інсайдери галузі кажуть, що розділення Toshiba може бути кращим варіантом.
"Труднощі Toshiba зрештою були спричинені поєднанням поганих стратегічних рішень і невезіння", - сказав керівник відділу досліджень Японії в Macquarie Capital Securities Даміан Тонг.
"Я сподіваюся, що завдяки продажу активів Toshiba знайде новий дім, де зможе повністю розкрити свій потенціал", - додав він.
Уряд Японії пильно стежитиме за ситуацією. У компанії працює близько 106 тис людей, і деякі з її операцій вважаються критично важливими для національної безпеки країни.
До ради директорів увійдуть чотири керівники JIP, а також по одному представнику від інвесторів Orix та Chubu Electric. До нової управлінської команди приєднається старший радник від головного кредитора Toshiba, Sumitomo Mitsui Financial Group.
Toshiba вже об'єдналась з Rohm, щоб інвестувати 2,7 млрд дол у виробничі потужності для спільного виробництва енергетичних чипів.
За словами професора японського бізнесу в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго Ульріке Шеде, компанії необхідно вийти з низькомаржинальних бізнесів і розробити сильніші комерційні стратегії для деяких з її передових технологій.
Економічна правда