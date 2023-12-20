Toshiba виключили з лістингу на Токійській біржі

reuters

Японський транснаціональний конгломерат - виробник електроніки й електротехніки Toshiba 19 грудня був виключений з лістингу після 74 років роботи на Токійській біржі.

Про це пише Reuters.

Після десятиліття потрясінь і скандалів, які обрушили один з найбільших японських брендів, конгломерат переходить у приватну власність групи інвесторів на чолі з приватною інвестиційною компанією Japan Industrial Partners.

До групи інвесторів також входять Orix, Chubu Electric Power та виробник мікросхем Rohm.

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Тепер Toshiba "зробить важливий крок до нового майбутнього з новим акціонером", - йдеться в заяві компанії.

У вівторок, останній торговий день, акції Toshiba завершили торги на позначці 4590 єн, що на 0,1% нижче, ніж у попередній день.

Хоча не ясно, яку форму в кінцевому підсумку прийме Toshiba під керівництвом нових власників, генеральний директор Таро Шимада, який залишається на своїй посаді, як очікується, зосередиться на високомаржинальних цифрових послугах.

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Підтримка JIP Шимади зірвала попередній план компанії об'єднатися з державним фондом. Деякі інсайдери галузі кажуть, що розділення Toshiba може бути кращим варіантом.

"Труднощі Toshiba зрештою були спричинені поєднанням поганих стратегічних рішень і невезіння", - сказав керівник відділу досліджень Японії в Macquarie Capital Securities Даміан Тонг.

"Я сподіваюся, що завдяки продажу активів Toshiba знайде новий дім, де зможе повністю розкрити свій потенціал", - додав він.

Уряд Японії пильно стежитиме за ситуацією. У компанії працює близько 106 тис людей, і деякі з її операцій вважаються критично важливими для національної безпеки країни.

До ради директорів увійдуть чотири керівники JIP, а також по одному представнику від інвесторів Orix та Chubu Electric. До нової управлінської команди приєднається старший радник від головного кредитора Toshiba, Sumitomo Mitsui Financial Group.

Toshiba вже об'єдналась з Rohm, щоб інвестувати 2,7 млрд дол у виробничі потужності для спільного виробництва енергетичних чипів.

За словами професора японського бізнесу в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго Ульріке Шеде, компанії необхідно вийти з низькомаржинальних бізнесів і розробити сильніші комерційні стратегії для деяких з її передових технологій.

Економічна правда