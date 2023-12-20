Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі

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Ціни на нафту мало змінились в середу, оскільки інвестори стежать за ситуацією в Червоному морі після нещодавніх атак на судна єменських бойовиків-хуситів.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 8 центів, або на 0,1%, до 79,15 дол за барель до 05: 07 за Гринвічем, в той час як ціна на нафту марки West Texas Intermediate не змінилася - 73,94 дол за барель.

У вівторок ціни на нафту виросли більш ніж на 1% на тлі занепокоєння з приводу перебоїв у світовій торгівлі і геополітичної напруженості на Близькому Сході після нападу хуситів на кораблі в Червоному морі.

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У вівторок Вашингтон створив робочу групу для захисту торгівлі в Червоному морі, оскільки напади єменських бойовиків змусили великі судноплавні компанії змінити маршрути, що викликало побоювання щодо тривалих перебоїв у світовій торгівлі.

"Поки що військово-морська місія на чолі з США, спрямована на пом'якшення нападів хуситів, не змогла зменшити загальну стурбованість щодо безпечного проходу через Червоне море, і великі морські перевізники все ще вважають за краще триматися подалі від нього на тлі напруженості", - заявили аналітики IG.

Хусити пообіцяли кинути виклик військово-морській місії на чолі з США і продовжувати напади на судноплавство в Червоному морі на підтримку ХАМАС.

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Близько 12% світового судноплавства проходить по Червоному морю і через Суецький канал. Однак, за словами аналітиків, вплив на постачання нафти поки що обмежений.

Міністерство енергетики США у вівторок повідомило, що США купили 2,1 мільйона барелів нафти з поставкою в лютому, в результаті чого загальний обсяг закупівель стаонвив близько 11 мільйонів барелів, продовжуючи поповнювати Стратегічний нафтовий резерв (SPR) після найбільшого продажу в історії в минулому році.

Минулого тижня запаси нафти і палива в США також зросли, повідомили джерела з посиланням на дані Американського інституту нафти, всупереч очікуванням аналітиків щодо зниження запасів сирої нафти в опитуванні Reuters.

Економічна правда