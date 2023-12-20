"Київстар" знову заявив про перебої в роботі − на заході і півдні України

Фото: Київстар

Мобільний оператор "Київстар" заявив про складнощі з голосовим звʼязком і роботою мобільного застосунку "Мій Київстар" у ряді міст на заході і півдні України.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше", - йдеться у повідомленні.

"Наша мережа наразі на етапі стабілізації після масштабної хакерської атаки, тому все ще можуть виникати короткочасні складнощі в роботі послуг", - додали в компанії.

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У "Київстарі" обіцяють у найближчий повідомити абонентів щодо компенсацій.

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Економічна правда

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