"Київстар" знову заявив про перебої в роботі − на заході і півдні України
Середа, 20 грудня 2023, 09:00 -
Мобільний оператор "Київстар" заявив про складнощі з голосовим звʼязком і роботою мобільного застосунку "Мій Київстар" у ряді міст на заході і півдні України.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.
"Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше", - йдеться у повідомленні.
"Наша мережа наразі на етапі стабілізації після масштабної хакерської атаки, тому все ще можуть виникати короткочасні складнощі в роботі послуг", - додали в компанії.
Реклама:
У "Київстарі" обіцяють у найближчий повідомити абонентів щодо компенсацій.
Читайте також: Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
Економічна правда
Реклама:
Реклама: